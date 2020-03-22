عراب صفقات النادي الكتالوني مصاب بفيروس كورونا

2020/03/22 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلعب نادي برشلونة، دوراً كبيراً في مكافحة جائحة كورونا من خلال توعية المواطنين بضرورة الالتزام بالتواجد في المنزل، كما أنه وضع منشآته ومرافقه تحت تصرف الحكومة في إقليم كتالونيا.ورغم أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا داخل نادي برشلونة خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن التقارير الصحفية تشير إلى أن أحد المسؤولين ظهرت […]

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