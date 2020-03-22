زلزال قوي يضرب العاصمة الكرواتية

2020/03/22 | 23:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ضرب زلزال بقوة 5,3 درجات العاصمة الكرواتية زغرب صباح الأحد متسبباً بأضرار مادية كبيرة وحالات هلع.ووقع الزلزال عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، ما دفع العديد من سكان المدينة إلى النزول للشوارع، وفق مصادر إعلامية.وقالت وسائل إعلام كرواتية إن فتاة في الخامسة عشر من العمر في حالة حرجة، فيما تحدث مسؤولون كروات عن وقوع […]

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