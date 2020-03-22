بالصور ..اصحاب  المحال التجارية في كربلاء يمتثلون لتعليمات خلية الازمة

2020/03/22 | 23:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، مساء الاحد ، إن “الاهالي واصحاب المحال التجارية في عموم المحافظة امتثلوا لتعليمات خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا وقرار حظر التجوال .واضاف الميالي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الحكومة المحلية تقدم شكرها لأهالي كربلاء ، […]

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