سوريا تغلق الحدود مع لبنان

2020/03/22 | 23:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد، عن إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنون السوريون.

وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل 23 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.

وأفادت بأنه يستثنى من القرار سيارات الشحن، مع إخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية.

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