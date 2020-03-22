2020/03/22 | 23:53 - المصدر: الغد برس

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هبوط أول طائرة عسكرية روسية تحمل أطباء ومعدات صحية في إيطاليا

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هبوط أول طائرة عسكرية روسية تحمل أطباء ومعدات صحية في إيطاليا

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