صحة كوردستان تطالب بحجر مدينة بأكملها لاحتواء

2020/03/22 | 23:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت وزارة الصحة في إقليم كوردستان العراق يوم الأحد بضرورة فرض الحجر الصحي على مدينة بأكملها في محافظة السليمانية لاحتواء خطر تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في مناشدة لوزير صحة الإقليم سامان برزنجي لسكان مدينة دربندخان التابعة لمحافظة السليمانية.

وناشد برزنجي، وفق بيان ورد لشفق نيوز، سكان دربنديخان، بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج لكي لا يعرضوا أنفسهم لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد البرزنجي على وجوب الحجر على المدينة باكملها لأنها تحولت إلى منطقة تفشي خطرة.

وسجل إقليم كوردستان 10 جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ما رفع مجمل الإصابات إلى 64 بينها حالة وفاة واحدة في محافظة السليمانية، بينما تماثل 13 مريضاً بالفيروس للشفاء.

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