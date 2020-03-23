الإعلام والاتصالات تدعو الهيئات وقيادات العمليات الى الالتزام بتوجيهات سكرتير القائد العام

2020/03/23 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاحد، شكرها الى سكرتير القائد العام للقوات المسلحة على سرعة استجابة لبيان الهيئة الذي حذرت فيه من انهيار منظومة الاتصالات والانترنت في حال عدم وضع حلول عاجلة.ودعت الهيئة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، قيادات العمليات والقطعات الأمنية في جميع المحافظات إلى الالتزام بتوجيهات الفريق (محمد البياتي) بتسهيل تنقل […]

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