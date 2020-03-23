صحة كردستان العراق تطالب بحجر مدينة بأكملها لاحتواء الخطر (موسع)

2020/03/23 | 00:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة الصحة في كوردستان العراق، يوم الأحد، بضرورة فرض الحجر الصحي على مدينة بأكملها في محافظة السليمانية لاحتواء خطر تفشي فيروس كورونا.جاء ذلك في مناشدة لوزير صحة كردستان، سامان برزنجي، لسكان مدينة دربنديخان التابعة لمحافظة السليمانية”.وناشد برزنجي، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “سكان دربنديخان، بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج لكي […]

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