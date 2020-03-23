لليوم الرابع على التوالي.. مدينة ووهان الصينية دون إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/23 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، الأحد، بأنه لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان لليوم الرابع على التوالي.

وقالت الوكالة إنه لم يتم الابلاغ عن أية حالة إصابة مؤكدة جديدة يوم السبت، ما يمثل "زيادة صفرية" لليوم الرابع على التوالي في مركز تفشي الوباء خلال المعركة المستمرة منذ أشهر ضد الفيروس القاتل.

وسجلت مقاطعة هوبي 5 حالات وفاة جديدة، منها 4 حالات في ووهان، ما يرفع إجمالي حالات الوفيات في المقاطعة إلى 3144 حالة، بحسب لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، وحاضرتها مدينة ووهان.

كما شهدت المقاطعة أيضا خروج 490 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم يوم السبت، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمرضى الذين خرجوا من المستشفيات في المقاطعة إلى 59432 حالة.

ومن بين المرضى المقيمين في المستشفيات البالغ عددهم 5013 مريضا، مازال 1419 مريضا في حالة خطيرة و393 آخرون في حالة حرجة، وفقا للجنة.

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الصحة السوري، نزار يازجي، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في أراضي سوريا.

وأوضح يازجي أن الشخص المصاب بالفيروس قادم من خارج البلاد وتم اتخاذ الإجراءات الل

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، القبض على 791 مخالفاً لقرار حظر التجوال.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "رغم تاكيداتنا السابقة على أهمية الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في تطبيق حظر التجوال

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاحد، تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الصحة في بيان، إنها "سجلت 10 اصابات جديدة بكورونا في السليمانية".

وأضافت، أن "اصابتين في مركز السليمانية و7&

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