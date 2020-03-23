2020/03/23 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باصابة جنديين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في حوض الوقف بمحافظة ديالى.

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إصابة جنديين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في حوض الوقف بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إصابة جنديين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في حوض الوقف بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).