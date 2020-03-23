عمليات بغداد تصدر بيانا حول مخالفات حضر التجوال والعقوبات إزاء ذلك

2020/03/23 | 00:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أصدرت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الأحد، بيانا حول المخالفات التي تحصل بعد قرار حضر التجوال في بغداد، حيث أكدت عمليات بغداد إلى استمرارها بإتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين، حيث جاء في نص البيان الذي تلقت وكالة أين الإخبارية نسخة منه، "رغم تاكيداتنا السابقة على أهمية الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في تطبيق حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة، الا ان البعض يعمد على خرق هذا الحظر، وعليه فإن قواتنا الامنية لديها الاوامر الصارمة بالتعامل مع هؤلاء، فقد تم القاء القبض على ٧٩١ مخالفاً، كما حجزت ٣٣١ عجلة ودراجة نارية وبلغ عدد الغرامات ١٤٥٥٢ غرامة وهذه الإعداد منذ يوم ١٧ آذار الحالي ولغاية ٢٢ من الشهر ذاته ، ومازالت قواتنا الامنية مستمرة باجراءاتها في حفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون."

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