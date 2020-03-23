حظر تجوال في العراق حتى 28 آذار والسلطات الدينية بالشرق الأوسط:صلّوا في منازلكم

2020/03/23 | 00:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬للتجول‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬محافظات‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬نظاماً‭ ‬صحياً‭ ‬متهالكاً،‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬20‭ ‬شخصاً‭ ‬جراء‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬وتواصل‭ ‬ارتفاع‭ ‬أعداد‭ ‬المصابين‭ ‬به‭.‬وكانت‭ ‬نصف‭ ‬محافظات‭ ‬العراق‭ ‬الـ18‭ ‬خاضعة‭ ‬لحظر‭ ‬تجول‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬خلية‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬ترأسها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ […]

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