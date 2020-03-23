الياسري: اذا التزم المواطنين بقرار الحظر سنمنع انتشار كورونا في المحافظة

2020/03/23 | 00:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، اليوم الاثنين، ان “حظر التجول مطبق بنسبة 90% مع انتشار امني مكثف”.وقال الياسري لـ”العهد”، انه “تم تشخيص 26 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا”، مضيفا، انه “لم تصلنا أي امدادات مالية من الحكومة المركزية لمكافحة كورونا”.واضاف، انه “اذا التزم المواطن بقرار حظر التجوال سنمنع كورونا من الانتشار في المحافظة”.[…]

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