محافظ واسط يعفي المستأجرين من دفع بدلات الايجار

2020/03/23 | 00:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ واسط، جميل المياحي، اليوم الاثنين، اعفاء المستأجرين من دفع بدلات الايجار مراعاة لهم بسبب الظروف الحالية.وذكر المياحي في بيان مقتضب حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “المحافظ قرر اعفاء المستأجرين من دفع بدلات الإيجار”، مضيفا، انه “كما الزام أصحاب الأملاك الخاصة بعدم استيفاء الإيجارات لهذا الشهر”.وضاف، ان “إيقاف استيفاء مبالغ المولدات الأهلية […]

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