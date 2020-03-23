2020/03/23 | 00:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : متابعة نقلت مصادر عراقية في عدد من مجاميع الواتس اب التي تضم نخبا عراقية و صحفيين و نواب حاليين و سابقين عن تعرض شخصية عراقية معروفة – تتحفظ يس عراق عن الكشف عنه حتى يتم الاعلام من قبلها – في الوقت الحالي .واضافت المصادر التي اطلع عليها مراسل يس عراق و […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح لرئاسة الوزراء في العراق يصاب بالكورونا : عاد و جرى حجزه في مطار مدينة عربية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشح لرئاسة الوزراء في العراق يصاب بالكورونا : عاد و جرى حجزه في مطار مدينة عربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).