الجبوري: تأكيد اصابة أحد الاشخاص المحجورين في مستشفى السلام بفيروس كورونا

2020/03/23 | 00:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الاثنين، اصابة احد الاشخاص المحجورين في مستشفى السلام بفيروس كورونا”.وذكر الجبوري في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “تم تاكيد إصابة أحد الأشخاص المحجور في مستشفى السلام بفايروس كورونا بعد ان جاءت نتائج الفحص إيجابية”، مضيفا، انه “على الفور تم تشكيل لجنة لمتابعة عائلة المريض والأشخاص الذين كان […]

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