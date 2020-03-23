2020/03/23 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سفير العراق لدى الأردن يعلن إصابة 7 عراقيين بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أعلن السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، الاحد، إصابة سبعة عراقيين بفيروس كورونا في الأردن.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سفير العراق لدى الأردن يعلن إصابة 7 عراقيين بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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