2020/03/23 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، الاحد، إصابة سبعة عراقيين بفيروس كورونا في الأردن.

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سفير العراق لدى الأردن يعلن إصابة 7 عراقيين بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سفير العراق لدى الأردن يعلن إصابة 7 عراقيين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).