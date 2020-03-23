بسبب كورونا.. النجف تعتذر عن استقبال الزائرين بذكرى المبعث النبوي

2020/03/23 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ النجف

تقدم محافظ النجف، لؤي الياسري، الاحد، اعتذاره عن استقبال الزائرين للمحافظة بمناسبة حلول ذكرى...





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