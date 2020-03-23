محافظ واسط يقرر إعفاء مستأجري أملاك البلدية وايقاف استيفاء الجباية

2020/03/23 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - واسط

قرر محافظ واسط محمد جميل المياحي، الاثنين، اعفاء ابناء محافظة واسط من المستأجرين من دفع بدلات الإي...





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