صحة النجف الاشرف: عدد الاصابات المثبته بفيروس كورونا وصلت لـ26 إصابة 4 منها اكتسبت الشفاء التام

2020/03/23 | 00:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة النجف النجف الاشرف، اليوم الاثنين، ان “عدد الحالات المثبتة خلال ال24 ساعة الماضية”.وذكرت الدائرة في بيان لها حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “المجموع الكلي للحالات المثبته في المحافظة لغاية امس ٢٢/٣/٢٠٢٠ بلغ ٢٦ حالة منها ٤ حالات اكتسبت الشفاء وحالتين غادرت الى بلدها ايران وحالة واحدة توفيت الى رحمة الله”.ودعت […]

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