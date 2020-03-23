2020/03/23 | 00:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلة رجل دين متوفى بكورونا تصدر توضيحا بشأن اخراج جثته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 00:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة رجل دين متوفى بكورونا تصدر توضيحا بشأن اخراج جثته) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عائلة رجل دين متوفى بكورونا تصدر توضيحا بشأن اخراج جثته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).