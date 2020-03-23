احمد جمعة - في الحجر الثقافي...!

2020/03/23 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_جمعة عقود ونحن نكتب، سنين ونحن نسطر المقالات والكتب والاشعار، زمن طويل قرأنا العديد من الروايات وشاهدنا المئات من الأفلام واستمعنا لوابل من الأغاني، تصب في التعبير عن الحياة والحب والهجر، رقصنا وغنينا وضحكنا وبكينا وسخرنا وتنمرنا وسكبنا دموع الحزن وعبرنا عن مشاعر، غالبيتها سطحية وخاوية لكنها ملئت مكتباتنا ومعارضنا ورفوف الكتب أينما كانت وفي الغالب هي نتاج ايقاعات بعيدة عن التأمل ولأجل الشهرة والأضواء........

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