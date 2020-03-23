هيثم بن محمد شطورو - بحيرة البجع

2020/03/23 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيثم_بن_محمد_شطورو كنت على حدود غيبوبة الوعي، أعاني من اهتمامي بالأفكار والحقيقة.ذاك العالم الذي كان يتمثل لي أرواحا تجذبني بخيط من اللذة والغبطة التي تبزغ في قلبي.كان عالما كل ما فيه جميلا محملا بعبق البدايات الساحر، بالبراءة التي لازالت تـفـوح من السماء.كنت ساعتها في بداية طريق تكون ما يُسمى المثـقـف.بدأ العالم يزدوج بين عالم الظاهر وعالم المتخفي، ولكن بسحر عظيم للمتخفي المتسامي المراوغ.كنت على حدود الغيـب......

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