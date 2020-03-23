مرشح سابق لرئاسة الوزراء يصاب بالكورونا : عاد و جرى حجزه في المطار

2020/03/23 | 00:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : متابعة نقلت مصادر عراقية في عدد من مجاميع الواتس اب التي تضم نخبا و صحفيين و نواب حاليين و سابقين عن تعرض شخصية معروفة – تتحفظ “يس عراق” عن الكشف عنه حتى يتم الاعلان من قبله او اصدار بيام الى وسائل الاعلام – .واضافت المصادر التي اطلع عليها مراسل “يس عراق” […]

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