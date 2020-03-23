مدير صحة نينوى يدخل الحجر الصحي لمخالطته أول مصاب بكورونا

2020/03/23 | 00:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دخل مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي، يوم الأحد، الحجر الصحي المنزلي عقب مخالطته أول مصاب بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت دائرة صحة نينوى في بيان ورد لشفق نيوز، إن "الطائي قرر، وعلى خلفية لقائه بالمصور التلفزيوني مهند العنزي اول مصاب بفايروس كورونا في الموصل، حجر نفسه داخل منزله".

وأشار البيان إلى أن الطائي لا يشكو من أي أعراض.

وكانت نينوى قد أعلنت، الأحد، تسجيل أول إصابة في الموصل ونينوى عموماً، لمواطن عراقي قادم من السعودية.

وسجل العراق اليوم 3 وفيات و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الوفيات إلى 20 والإصابات إلى 233.

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