تفكيك عبوة محلية الصنع أمام مبنى للبلدية شمالي الناصرية

2020/03/23 | 00:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين، بأن “عبوة محلية الصنع قد تم تفكيكها ورفعها من أمام مبنى بلدية قضاء الرفاعي شمالي الناصرية”.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “العبوة كانت وضعت في وقت سابق من مساء الأحد امام مبنى بلدية الرفاعي وبعد إخبار الشرطة تم تفكيكها ورفعها دون تسجيل […]

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