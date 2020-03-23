هجومان يستهدفان الشرطة الاتحادية في كركوك

2020/03/23 | 01:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن مسلحي تنظيم "داعش" شنوا في وقت متأخر من ليل الأحد هجومين ضد قوات الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك.

وقال المصدر في تصريح لشفق نيوز، إن مسلحي "داعش" هاجموا حاجزا أمنيا لقوات الشرطة الاتحادية قرب مستودعات كركوك جنوب غرب المدينة.

وأضاف أن الاشتباكات لا تزال متواصلة بين مسلحي التنظيم وقوات الشرطة التي تحاول صدهم.

وفي سياق متصل، قال المصدر إن مسلحي "داعش" قصفوا مقر لواء تابع للشرطة الاتحادية قرب الحقول النفطية في خبازة، ما أدى لإصابة أحد أفراد الشرطة بجروح.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وزادت وتيرة هجمات "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى.

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