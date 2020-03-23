الشرطة تداهم مقاهي في مدينة الصدر وتعتقل العشرات

2020/03/23 | 01:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن قوات الشرطة داهمت في وقت متأخر من مساء الأحد مقاهي مخالفة لحظر التجوال في مدينة الصدر شمالي بغداد واعتقلت عشرات الأشخاص داخلها.

وقال المصدر في تصريح خص به شفق نيوز، إن قوات مشتركة من الشرطة المحلية والاتحادية داهمت مقاهي في مدينة الصدر رفض أصحابها إغلاق أبوابها استجابة لإجراءات الصحة القاضية بحظر التجوال ومنع التجمعات العامة.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن أغلقت 7 مقاهي مخالفة واعتقلت العشرات من أصحاب تلك المقاهي ومرتاديها الذي كانوا داخلها وقت المداهمة.

وأشار المصدر إلى أن المداهمات جاءت بعد تحذير أصحاب المقاهي بضرورة الاستجابة لقرارات السلطات الصحية بإغلاقها إلا أنهم لم يستجيبوا للتحذيرات.

وكانت السلطات الأمنية قد عمدت، أمس السبت، إلى إغلاق مدينة الصدر بالكتل الكونكريتية لفرض حظر التجوال على سكانها جراء خروقات متكررة للحظر.

وقررت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة كورونا، الأحد، تمديد حظر التجوال في أرجاء البلاد لغاية 28 آذار/مارس الجاري، في مسعى لاحتواء تفشي كورونا.

وسجل العراق اليوم 3 وفيات و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الوفيات إلى 20 والإصابات إلى 233.

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