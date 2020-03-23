مصدر: اعتقال عدد من الأشخاص لكسرهم قرار الحظر في مدينة الصدر

2020/03/23 | 01:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بان “قوات الشرطة داهمت مقاهي مخالفة لحظر التجوال في مدينة الصدر شمالي بغداد واعتقلت عدد من المخالفين”.وقال المصدر في تصريح لوكالة “العهد نيوز”، ان “قوات مشتركة من الشرطة المحلية والاتحادية داهمت مقاهي في مدينة الصدر رفض أصحابها إغلاق أبوابها استجابة لإجراءات الصحة القاضية بحظر التجوال ومنع التجمعات العامة”.وأضاف […]

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