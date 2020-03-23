اصابة جنديين اثنين بعبوة ناسفة في حوض الوقف بديالى

2020/03/23 | 01:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باصابة جنديين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في حوض الوقف بمحافظة ديالى.وقال المصدر لوكالة “العهد نيوز”، إن “عبوة ناسفة انفجرت على دورية أمنية في حوض الوقف ( ٢٥كم شمال شرق بعقوبة) ما اسفر عن اصابة اثنين من الجنود بجروح”.واضاف أن “الاجهزة الامنية بدأت عملية تمشيط وتعقب في محيط موقع […]

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