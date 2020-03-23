انقطاع خدمة الألعاب Xbox Live بسبب كورونا

2020/03/23 | 01:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت خدمة الألعاب “إكس بوكس لايف” Xbox Live أول أمس الجمعة، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وذلك بسبب أن ملايين الناس احتموا في منازلهم من تفشي فيروس كورونا.وذكرت شركة مايكروسوفت المالكة لخدمة Xbox Live حدوث مشكلات فنية نتيجة الضغط الكبير أدت إلى توقفها، ومنع الانقطاع في الخدمة المستخدمين من تسجيل الدخول إلى […]

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