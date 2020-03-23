ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في دولة الاحتلال الصهيوني الى 1071 إصابة

2020/03/23 | 01:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة للكيان الصهيوني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا داخل دولة الاحتلال إلى 1071 بعد تشخيص حالات جديدة، منهم 18 بحالة خطيرة.وقال وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، إن “الحكومة الصهيونية تدرس تأخير العمل بالتوقيت الصيفي لحث المواطنين على التقليل من خروجهم للشوارع، مضيفًا :”نحن ندرس تمديد التوقيت الشتوي”.يأتي ذلك مع دخول […]

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