مشعل يسار - مدير العناية الطبية سابقا في مدينة موسكو عن الذعر حول الفيروس التاجي: أنا متأكد من أن المشكلة تم اصطناعها

2020/03/23 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مشعل_يسار يتحدث العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، نائب المدير العام لقسم العلوم في معهد البحث العلمي للقاحات والأمصال (معهد متشنيكوف)، الدكتور والبروفسور في الطب، وكبير الأطباء الصحيين سابقاً في العاصمة الروسية موسكو نيكولاي فيلاتوف في الأيام الأخيرة إلى وسائل الإعلام المختلفة فيقول إن الفيروس التاجي ليس مخيفًا كما يحاولون إظهاره.وقد جاء في تعليق نيكولاي فيلاتوف لمجلة "عالم الأخبار" (World of Ne......

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