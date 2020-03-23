كمال الجزولي - أُمْ دُرْمانُ الأهْليَّةْ لَيْتَ أَنَّا بِقَدْرِ الحُبِّ نَقْتَسِمُ!

2020/03/23 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_الجزولي (إستعادة بتصرُّف في مناسبة دعوتي بعد ثلاثين عاماً لاجتماع هيئة المؤسِّسين)بقلم/كمال الجزولى يروق لي، في التَّنويه بمناقب الأمدرمانيِّين الفضلاء الذين شادوا، بأريحيَّتهم النَّديَّة، مجد المدينة الزَّاهي، وعَبَّدوا، بثرائهم الرُّوحي، مسالك الخير فيها، كابراً عن كابر، إلى يوم الدِّين، أن أستشهد بكلمة رقيقة المبنى، باذخة المعنى، كنت سمعتها، صدفة، من العميد الرَّاحل يوسف بدري، يوم تصادف جلو......

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