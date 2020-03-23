لعودة العراقيين العالقين ..النقل تُسير رحلة جوية

2020/03/23 | 03:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاحد ، تسير رحلة جوية أستثنائية أستناداً لموافقة لجنة الأمر الديواني 55لسنة 2020 على متن أحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لعودة المواطنين العراقيين والطلاب من مصر الى أرض الوطن يوم الثلاثاء المقبل وذلك تزامناً مع تداعيات أزمة كورنا الاخيرة .وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان ،ان "الوزارة تدعوا المواطنين الراغبين في العودة الى البلاد من الذين يحملون تذاكر سفر (عودة) ومن الذين دخلوا مصر بأفواج سياحية والطلبة العالقين في مصر بسرعة التوجه الى مكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة يوم غد الاثنين 22/3 من العام الحالي لتأكيد الحجز لتذاكر العودة وقطع تذاكر سفر جديدة ".

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