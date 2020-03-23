آلاف الضحايا.. كم يعيش كورونا على الأسطح المختلفة؟

2020/03/23 | 03:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرمع ارتفاع عدد الإصابات بشكل متسارع والمخاوف من حصيلة أكبر لضحايا المرض في العراق، اتخذت السلطات إجراءات جديدة في محاولة للحد من تفشي وباء "كورونا".

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