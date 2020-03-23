كيف تحمي نفسك من قاتل محتمل يقف على عتبة منزلك؟

2020/03/23 | 04:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أصبح طلب الطعام من المنزل أمر شائع خلال هذه الفترة، وسط تفشي فيروس “كورونا” المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19)، لكن لابد من أخذ احتياطات محددة عند تلقي الطلبات عند وصولها إلى عتبة منزلك، وذلك خوفا من دخول جراثيم قاتلة إليه.وتنصح الدكتورة سيمون وايلدز، أخصائية الأمراض المعدية، لشبكة “إيه بي سي” الأمريكية، باتباع الخطوات التالية […]

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