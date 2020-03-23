24 نيسان بداية شهر رمضان في أوروبا

2020/03/23 | 04:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ ستكون يوم الجمعة الموافق 24 نيسان 2020م.وقال المجلس، في بيان له، إن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر رمضان لعام 1441هـ تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 02 و26 دقيقة حسب توقيت (غرينتش) من يوم الخميس 23 نيسان 2020م الموافق 30 شعبان […]

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