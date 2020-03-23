هل يقي الثوم فعلا من كورونا؟

2020/03/23 | 04:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لا شك أنه مع انتشار كل مرض، ينتشر مقابله وبين الأوساط الشعبية وصفات طبيعية قد تفيد أحيانا وتضر أحياناً أخرى، إلا أنه متى تعلق الأمر بفيروس كـ “كورونا” الذي تحول وباء عالمياً باعتراف منظمة الصحة العالمية، لا يمكن الارتجال أو التهور.ففي حين انتشرت في الآونة الأخيرة وصفات فتاكة لعلاج الفيروس المستجد الذي لم […]

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