فجر السعيد تعلق على شائعة زواجها من مقتدى الصدر

2020/03/23 | 05:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علّقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على أنباء شاعت حول زواجها من الزعيم العراقي مقتدى الصدر.السعيد (53 عاما)، في تصريح عبر “تويتر”، نفت صحّة تغريدة منسوبة من حساب مزور يحمل اسمها، جاء فيها: “أنا الكاتبة فجر السعيد، أعلن طلاقي من المدعو مقتدى الصدر، بعد زواج دام 6 أشهر فقط، وعليه أطالب برفع دعوى قضائية […]

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