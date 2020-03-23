رغم الآلام.. إيجابيات جلبها وباء كورونا

2020/03/23 | 05:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يمر العالم بأسره بأزمة مشتركة، تتمثل بانتشار وباء “كورونا الجديد”، الذي أصاب حتى مساء السبت نحو 300 ألف شخص، وحصد أرواح أكثر من 12 ألفا و755، فضلا عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية وتحول الدول والمدن إلى جزر معزولة.ورغم تلك المأساة المتواصلة، إلا أن هنالك بعض الإيجابيات التي حملها الوباء معه للبشرية، رصد تقرير لـ”بي […]

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