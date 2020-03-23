حديث نبوي يظهر في أحدث إنتاجات نتفلكس

2020/03/23 | 05:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /عرضت شبكة “نتفلكس” لإنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات حديثا نبويّا في أحد أعمالها، الأسبوع الماضي.وفي الموسم الثالث والجديد من مسلسل “Elite” الإسباني، تلا شاب يدعى “مالك”، لفتاة تدعى “ناديا”، الحديث النبوي “التائب من الذنب كمن لا ذنب له”.وجاء الاستشهاد بالحديث في مسعى من “مالك” ليثبت لـ”ناديا” أنه سيكون رفيقها، دون الاكتراث بماضيها، […]

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