إندبندنت: كورونا لن يفسد بهجة رمضان

2020/03/23 | 06:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية مقالا، تحدثت فيه كاتبته “رابينا خان” عن تقاليد شهر رمضان، والتغييرات التي قد تطرأ عليها بسبب فيروس كورونا.وقالت خان إنه في وقت الأزمات “قد يبرز أسوأ ما في الطبيعة البشرية، ومع ذلك يمكنها أيضا إبراز الأفضل كذلك.بصرف النظر عن الإيمان، دعونا نسخّر وجود رمضان لتفقد المحتاجين”.ودعت […]

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