العراق تنصح النساء بتجنب الحمل مع انتشار كورونا

2020/03/23 | 06:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وجه مسؤول طبي عراقي ، نصيحة إلى النساء بعدم التفكير بالحمل، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.وقال مسؤول صحة الكرخ ببغداد جاسب الحجامي في بيان له، إن “نصيحتي لكل سيدة، بأن لا تفكر بالحمل في هذه الأوقات العصيبة”، مبينا أن “هذه النصيحة تأتي على خلفية معاناة امرأة حامل، مصابة بكورونا، ومعاناة […]

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