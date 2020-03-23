اضطرابات في الجسم قد تعني الإصابة بكورونا

2020/03/23 | 06:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /هل تعاني من فقدان الشهية بشكل غير معتاد؟ لا تخف، ولكن انتبه جيداً، فهناك تقارير تشير إلى أنّ فقدان الشهية من الممكن أن يكون إشارة مبكرة من جسدك بوصول ضيف من عائلة كورونا كوفيد-19.وبحسب دراسة أجريت على 204 أشخاص من سكان مدينة ووهان الصينية، البؤرة الأولى لتفشي كورونا، فقد عانى قرابة النصف منهم […]

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