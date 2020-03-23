تسجيل 10 اصابات بكورونا في السليمانية شمالي العراق

2020/03/23 | 07:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في كردستان العراق، أمس الاحد، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية....

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