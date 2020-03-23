2020/03/23 | 07:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، عن إصابة سبعة عراقيين بفيروس كورونا في الأردن....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلان عن إصابة 7 عراقيين بفيروس كورونا في الأردن ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلان عن إصابة 7 عراقيين بفيروس كورونا في الأردن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).