فيروس كورونا: متى تنتهي الأزمة وتعود الحياة إلى طبيعتها؟

2020/03/23 | 07:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أصبح العالم في حالة إغلاق؛ فالأماكن التي كانت تعج بصخب الحياة اليومية وضجيجها أضحت مدن أشباح بعد فرض قيود هائلة – من عمليات الحجر المنزلي وإغلاق المدارس إلى قيود السفر وحظر التجمعات العامة.جاء ذلك ردا على تفشي مرض قاتل.لكن متى ستنتهي الأزمة؟ ومتى نتمكن من مواصلة حياتنا؟ يعتقد رئيس الوزراء […]

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