الاردن يستخدم دواء الملاريا لمرضى كورونا

2020/03/23 | 07:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات، إنه يُمكن إعطاء دواء هيدروكسيكلوروكوين (الذي يُستخدم لعلاج الملاريا) لمرضى فيروس كورونا المستجد ضمن بروتوكول دراسات دوائية.وبين عبيدات ان دواء هيدروكسيكلوروكوين ضمن خلط مع دواء آخر.يذكر ان رئيس لجنة الدراسات الدوائية / مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء رسالة هايل عبيدات ، وجه رسالة […]

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