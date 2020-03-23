إصابة مالديني ونجله بكورونا

2020/03/23 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن نادي ميلان تعرض باولو مالديني، أسطورة الروسونيري ومديره التقني، ونجله دانييل، لاعب الفريق، للإصابة بفيروس كورونا.وقال ميلان في بيان رسمي إنّ مالديني اختلط بأحد الأفراد الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وبدأت تظهر عليه علامات الإعياء بالأمس، الجمعة.وخضع باولو إلى الفحص الطبي هو ونجله دانييل، لتظهر النتيجة اليوم، السبت، وتُؤكد إصابة الثنائي […]

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